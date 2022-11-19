Популярний грузинський продюсер і шоумен Іраклі Макацарія, який брав участь в українському сезоні "Холостяка" та інших телешоу вітчизняного телебачення, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу знаменитість показав знімок з подорожі, щоправда, позує на ньому без молодої дружини.

Як відомо, минулого літа Іраклі відіграв пишне весілля з молодшою ​​на 17 років дівчиною Лізою Чічуа. Після цього він рідко викладав у соцмережі фото, на яких позує один, більше стало знімків із красунею-дружиною. Проте цього разу продюсер поділився знімком без Лізи і повідомив, що вирушив до французьких Канн.

На новій фотографії Макацарія зображено на узбережжі, за його спиною видно фантастичний морський пейзаж. Перед камерою він з'явився у синіх джинсах та чорній кофті, а на його обличчі стильні сонцезахисні окуляри він не дивиться в камеру. У підписі до публікації "Холостяк" нічого не написав, залишив лише геолокацію Канни. А шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію шоумена, засинаючи його компліментами і передаючи привіти.

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