Популярна українська блогерка Даша Квіткова, яка після перемоги у шоу "Холостяк" стала дружиною головного героя проекту Микити Добриніна та народила йому сина, часто радує шанувальників яскравими публікаціями нас на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу дівчина виклала чарівне відео, на якому показала справжню зимову казку.

Як видно, у короткому ролику Дашу знято на вулиці, як дізналися фоловери, у Трускавці, а там казковий снігопад. Судячи з кадрів, дівчина по-справжньому щаслива, вона з сяючою посмішкою і захопленням крутиться під снігом, що падає. Перед камерою дівчина з'явилася в чорному вбранні, її волосся розпущене і красиво покладене, а на обличчі легкий макіяж.

У підписі до публікації Квіткова написала: "Трохи настрою". Шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію блогерки: "І я хочу таке відео", "Трускавець!", "Кайф", "Фантастика! Щоб ще війни не було в нашому житті, і знову жити щасливо! Нічого, все буде!", "Дуже красиво", "Я дізналася за спиною Трускавець", "Як красиво, сама з таким настроєм ходжу цілий день", "Така щира, а скільки радості", "Як це чарівно", "Клас, гарне відео, надає святкового настрою та подяки за ще один день".

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