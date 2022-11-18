Популярна українська співачка Надя Дорофєєва, яка навесні розлучилася із чоловіком Володимиром Дантесом після 11 років стосунків, ще до війни стала тренером вокального шоу "Голос країни". У жовтні телеканал "1+1" вирішив продовжити випускати в ефір цей проект, і Надя залишилася тренером. Так, цього разу зірка повідомила шанувальникам, що цієї неділі, 20 листопада, відбудеться фінал сезону в прямому ефірі.

На сторінці в Instagram Надя опублікувала афішу фіналу зі своїми фото, а також відеофрагменти з виступами своїх підопічних із проекту. У підписі до публікації Дорофєєва поділилася своїми переживаннями напередодні фіналу "Голосу країни".

"Готуємось. Вже в неділю відбудеться фінал "Готуємось. Вже у цю неділю відбудеться фінал Голосу країни. Це більше ніж шоу, це проєкт, який надихає, який об‘єднує, а цього року ще й збирає кошти на допомогу українським захисникам. Я вами сильно пишаюся! Всі ви – сила українського голосу. 20 листопада о 19:00 вмикайте @goloskrainy_official та підтримуйте мою команду. Всіх обійняла", - написала Дорофєєва у підписі до публікації.

Шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію Наді: "Дуже сильні учасники!", "Команда #dorofeevateam обов'язково переможе!", "Як чекаємо і хвилюємося", "Обов'язково дивитимемося", "Обіймаємо, вболіваємо і тримаємо кулачки за твою команду", "Обов'язково дивитимуся", "Дуже чекаємо тебе і твою команду", "Ти найкращий тренер, і в тебе найкраща команда".

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