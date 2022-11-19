Популярный грузинский продюсер и шоумен Иракли Макацария, который принимал участие в украинском сезоне "Холостяка" и других телешоу отечественного телевидения, чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость показал снимок из путешествия, правда позирует на нем без молодой жены.

Как известно, прошлым летом Иракли отыграл пышную свадьбу с младшей на 17 лет девушкой Лизой Чичуа. После этого он редко выкладывал в соцсети фото, на которых позирует один, больше стало снимков с красоткой-женой. Однако, в этот раз продюсер поделился снимком без Лизы и сообщил, что отправился во французские Канны.

На новой фотографии Макацария запечатлен на побережье, за его спиной видно фантастический морской пейзаж. Перед камерой он появился в синих джинсах и черной кофте, а на его лице стильные солнцезащитные очки, он не смотрит в камеру. В подписи к публикации "Холостяк" ничего не написал, оставил только геолокацию Канны. А поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию шоумена, засыпая его комплиментами и передавая приветы.

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