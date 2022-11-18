Популярна українська співачка Світлана Лобода, яка припинила діяльність у Росії та заявила про свою проукраїнську позицію, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу зірка виклала відео, яке є фрагментом її нового кліпу на україномовну пісню.

Варто зазначити, що це перша за багато років пісня в репертуарі Світлани саме рідною українською мовою. При цьому артистка продовжує вести свої соцмережі переважно російською мовою. У новому ролику Лобода з'явилася у скромному темному вбранні – джинсах із завищеною талією, водолазці та джинсовій куртці. Її волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі легкий макіяж і сумний вигляд. Та й вся обстановка у кліпі в дусі самої пісні – вітряна та тьмяна.

У підписі до публікації Світлана написала історію своєї нової пісні: "В кожної пісні - своя історія і своя доля. "Два незнайомці" з’явилась в момент, коли життя здавалося суцільними руїнами. В ній я чула крихку надію і якийсь світлий сум… Війна оголила найбільш болючі місця і перетворила в незнайомців тих, кого я колись вважала близькими людьми. А багато з тих, хто ще вчора був незнайомцем, став частиною мого життя. Любов - єдине, на що залишається сподіватися в світі, де так багато зла. І нехай ваші кохані люди ніколи не ставнуть вам чужими".

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