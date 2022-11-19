У столичному метро влаштували сцену "Голосу країни", але далеко не всім це стало довподоби.

Вже цієї неділі, 20 листопада, о 19:00 на телеканалі ТЕТ відбудеться суперфінал музичного проєкту “Голос країни-12”. Глядачі побачать виступи суперфіналістів із команд Олі Полякової, Потапа, DOROFEEVA, а також команди “Другий шанс” народного тренера Андрія Мацоли та Олександри Заріцької.

Прямий ефір проєкту відбудеться у спеціальному форматі, який відповідає умовам воєнного часу, на одній зі знакових локацій у центрі Києва.

Українці в свою чергу вважають, що зараз такі концерти влаштовувати недоцільно. Про що вони висловилися на офіційній сторінці "Голосу країни" в Інстаграм:

"Сотні тисяч людей хай терплять, у нас тут шоу, не заважайте";

"Люди вмирають тисячами ,без світла і води пів країни, тим часом 1+1 влаштовує "пір під час чуми". В цій країні ніколи не буде порядку";

"Енергетики просять економити електроенергію до стабілізації ситуації. "Голос країни" - юхууууу! Давайте влаштуємо вечірку!";

"Тим часом ДТЕК:🗿🗿🗿 Люди без світла і тепла: 🗿🗿🗿. 1+1 медіа: 🫰🫰🫰, хай ці «людішки» не гавкають, а дивляться ТБ, їм одразу потеплішає і посвітлішає на душі. Нічого не переплутали, котики? Ми не русня, ми проти неї воюємо!";

"А для кого буде це шоу? Люди без світла сидять. А тут «важливе», розважальне шоу зі спецефектами і точно шоу не для людей і про тяжкі часи!;

"А у людей в цей час по 5 годин нема світла. Геніально. А тут світла..на три районі".

Нагадаємо, на що готова підопічна Потапа та фаворитка Позитиву заради перемоги у "Голосі країни".

Також вирішено долю команди Вакарчука, який пішов з "Голосу країни", згодні не всі.

Крім того, Полякова емоційно відреагувала на повернення Кароль у "Голос країни".