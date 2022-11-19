В столичном метро устроили сцену "Голоса страны", но далеко не всем это по душе.
Уже в это воскресенье , 20 ноября, в 19:00 на телеканале ТЕТ состоится суперфинал музыкального проекта "Голос країни-12". Зрители увидят выступления суперфиналистов из команд Оли Поляковой, Потапа, DOROFEEVA, а также команды "Второй шанс" народного тренера Андрея Мацолы и Александры Зарицкой.
Прямой эфир проекта состоится в специальном формате, отвечающем условиям военного времени, на одной из знаковых локаций в центре Киева.
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Украинцы, в свою очередь, считают, что сейчас такие концерты устраивать нецелесообразно. О чем они высказались на официальной странице "Голоса страны" в Инстаграм:
"Сотни тысяч людей пусть терпят, у нас здесь шоу, не мешайте";
"Люди умирают тысячами, без света и воды пол страны, между тем 1+1 устраивает "пор во время чумы". В этой стране никогда не будет порядка";
"Энергетики просят экономить электроэнергию до стабилизации ситуации. "Голос страны" – юхууууу! Давайте устроим вечеринку!";
"Тем временем ДТЭК: 🗿🗿🗿 Люди без света и тепла: 🗿🗿🗿. 1+1 медиа: 🫰🫰🫰, пусть эти «людишки» не лают, а смотрят ТВ, им сразу потеплеет и потеплеет и потеплеет и потеплеет, котики? Мы не русня, мы против нее воюем!";
"А для кого будет это шоу? Люди без света сидят. А тут «важное», развлекательное шоу со спецэффектами и точно шоу не для людей и о трудных временах!;
"А у людей в это время по 5 часов нет света. Гениально. А здесь света... на три района".
Напомним, на что готова подопечная Потапа и фаворитка Позитива ради победы в "Голосі країни".
Также решена судьба команды Вакарчука, который ушел из "Голоса країни", согласны не все.
Кроме того, Полякова эмоционально отреагировала на возвращение Кароль в "Голос країни".