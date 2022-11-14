В ефір вийшов останній випуск проекту Голос країни, який встигли зняти ще до повномасштабного військового вторгнення росії в Україну.

У ньому тренерам проекту, якими, нагадаємо, стали Надя Дорофєєва, Оля Полякова, Потап та Святослав Вакарчук довелося обирати саме тих учасників, які потраплять у прямі ефіри.

Нагадаємо також, що Святослав Вакарчук після 24 лютого прийняв рішення залишити «Голос», щоб сконцентруватися на поїздках на фронт та виступах для українських захисників.

За правилами шоу, зіркові тренери могли дати можливість потрапити до прямих ефірів лише трьом своїм підопічним. У цьому непростому рішенні їм допомогли їхні радники. Для Наді Дорофєєвої ним став друг та колега Олексій Завгородній (Позитив), а Оля Полякова заручилася підтримкою Тіни Кароль.

Зазначимо, таким чином Кароль отримала можливість несподівано повернутися до «Голосу», де вона була тренером у минулих сезонах.

"Співачка, найдосвідченіший тренер "Голосу країни" та тренер, який має у своєму арсеналі найбільше перемог", — представила Тіну ведуча проекту Катерина Осадча.

У свою чергу Полякова подякувала Тіні за готовність допомогти.

«Я дуже тобі вдячна, що ти прийшла до мене. Бачите, який у мене козир у кишені», - сказала Полякова.

Нагадаємо, Потапа, який лише нещодавно повернувся в Україну, було помічено в Берліні.

Також повідомлялося, що Мішель Андраде розповіла про своє життя після розірвання контракту із Потапом.

Крім того, Politeka.net писала, що Тіна Кароль в обіймах Полякової збентежила несподіваною заявою.