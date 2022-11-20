Як повідомляє Politeka.net , відома українська співачка, модель та актриса Даша Астаф'єва віддалилася від своїх пісень та витсуплень у фатальних образах. З недавніх пір вона займається озвучуванням книг і навіть вражає атмосферними кадрами в Інстаграм.

«Раніше, нам так багато здавалося зруйнованим... Зараз все незламне. Особливо ми» - написала Даша під серією атмосферних кадрів, зроблених якийсь час тому.

Тоді в артистки була коротка стрижка і вона завивала їх у маленькі кучері. У чорному боді Астаф'євій вдалося спокусити фанатів:

«Це воооозагальнее!; З такою зачіскою багато спільного у зовнішності з Сігурні Уівер, як на мене 🔥; Хороша Даша😍 влучні слова 💙💛Україна переможе🙏💙; це правда, хоча зруйновано все те дух він незламний; Прекрасна дівчина, з чарівною душею!); Моя незламна 😍🔥; Божественний профіль».

Кілька годин тому у своєму Instagram вона опублікувала чергову таку посаду.

"Кілька хвилин поділяють фото. Усі, хто живе в цю прокляту війну тут, розуміють без слів… Російський світ тренує безумовно і свободу, і гумор. Уявляю, як через десятки років на терезах будуть найкращі люди світу та загони пукіна, які, крім нісенітниці, в яких вони живуть з народження, і розповісти наступним виродкам нічого не буде", - зазначила Даша Астаф'єва.

Нагадаємо, що Астаф'єва позбавилася образу розкутої співачки і вразила новим захопленням.

Як повідомляла Politeka, Даша Астаф'єва відверто розповіла українцям про свою нову роботу.

Також Politeka писала, що Астаф'єва похвалилася романтичним відпочинком і без поїздок закордон .