Популярная певица Даша Астафьева в последнее время рассказывает о своей жизни с новой стороны. После многолетних отношений и болезненного расставания она впервые рассказала, что смогла не только изменить многое в жизни, но и успела завести новые отношения.
Это сильно повлияло на нее, ведь она отвыкла от подобных знакомств и продолжает удивляться многим поступкам нового возлюбленного. Недавно на отдыхе Астафьева покорила подборкой природных кадров.
«Тут я нашла все, о чем мечтала и по чему скучала. Иногда, увидеть настоящее, дикое и никем не тронутое, с сохраненными традициями и излюбленное веками – это и есть лекарство. В гости принимает давний друг, сейчас понимаю, как нам повезло с таким файным парнем!» - поделилась Даша.
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Также Астафьева решила наглядно показать разницу между обычными украинцами и типичными россиянами. Причем для этого Даша выбрала два фото из прошлого двоих народов.
Пока пропаганда рф уверяет, что Украины никогда не существовало, артисты продолжают напоминать о реальности, которую отрицают в рф.
Напомним, что Астафьева в платье с максимальными вырезами раскрыла новые таланты.
Как сообщала Politeka, Астафьева обратилась за советом к поклонникам, которые остались в Украине.
Также Politeka писала, что Астафьева сменила образ роковой дивы и показала лучший лук в духе этно-шик.