Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица, модель и актриса Даша Астафьева отдалилась от своих песен и вытсуплений в роковых образах. С недавних пор она занимается озвучиванием книг и даже удивляет атмосферными кадрами в Инстаграм.

«Раньше, нам так много казалось разрушенным… Сейчас все несокрушимое. Особенно мы» - написала Даша под серией атмосферных кадров, сделанных некоторое время назад.

Тогда у артистки была более короткая стрижка и она завивала их в маленькие кудри. В черном боди Астафьевой удалось соблазнить фанатов:

«Это вооооообщеее!; С такой прической много общего во внешности с Сигурни Уивер, как по мне 🔥; Хорошая Даша😍 меткие слова 💙💛Украина победит🙏💙; это правда, хотя разрушено все то дух он несокрушимый; Прекрасная девушка, с очаровательной душой!); Моя несокрушимая 😍🔥; Божественный профиль😍».

Несколько часов назад в своем Instagram, она опубликовала очередной такой пост.

"Несколько минут разделяют фото. Все, кто живет в эту проклятую войну здесь, понимают без слов… Русский мир тренирует безусловно и свободу, и юмор. Представляю, как через десятки лет на весах будут лучшие люди мира и отряды пукина, которые кроме чепухи, в которых они живут с рождения, и рассказать следующим уродам будет нечего", - отметила Даша Астафьева.

Напомним, что Астафьева избавилась от образа раскованной певицы и впечатлила новым увлечением.

Как сообщала Politeka, Даша Астафьева откровенно рассказала украинцам о своей новой работе.

Также Politeka писала, что Астафьева похвасталась романтичным отдыхом и без поездок заграницу.