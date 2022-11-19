На своїй сторінці в Instagram підприємець розповів, як зблизився з 25-річною Сашею з Харкова.

"Впевнений, що для багатьох глядачів перший поцілунок був довгоочікуваним моментом. Не приховуватиму - для мене теж. Атмосфера, однозначно, підходила. Ми відкрилися один одному, не посоромилися бути вразливими – це створило близькість. Співати я ніколи особливо не любив 😅 До всього іншого, мені подобалась жіночність та ніжність Саші. Завдяки щирості розмови ми обоє відчули імпульс і піддалися йому 🔥", — пише Топольський.

Алекс додав, що є люди, які чи соромляться демонструвати свої почуття на публіку, чи вважають це чимось непристойним, але він переконаний, що показувати свої почуття до іншої людини – це чудово, ми живемо лише один раз, тому немає сенсу не робити те, що відчуваєш і чого справді хочеться.

"Поцілунок на першому побаченні для мене не те, що нормально, а величезна частина першого побачення. Якщо виникає контакт між людьми - то навіщо тримати це в собі, якщо можна проявити свої почуття за допомогою поцілунку. Так що порада всім хлопцям – виник коннект з дівчиною, йди «ва банк» та ініціюй поцілунок, а раптом не відповіла взаємністю – нічого страшного. Зате ви показали, що ви відчуваєте, і що ви не просто друг, не напарник, а ви бачите себе як потенційного партнера у стосунках. Цілуйтеся частіше - це піднімає настрій, зміцнює відносини та імунітет 😜", — наголосив "Холостяк".

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