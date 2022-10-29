На своїй сторінці в Instagram підприємець розповів, що перед тим, як зважитися шукати кохання в реаліті-шоу, він постарався чесно відповісти собі, що саме для нього означає це почуття.

"Відразу було складно дійти якогось точного визначення. Тому я пішов від зворотного – усвідомив, що для мене не являється коханням. Жертвувати своїми мріями та інтересами заради стосунків – це не кохання. Повне розчинення у партнері – це не кохання. Ревнощі, відчуття приналежності, порожня пристрасть - це точно не кохання... Кохання – це радіти за успіхи один одного та втішати один одного під час невдач. Кохання – це разом розвиватися та мати спільні цінності, почуватися вільно. Кохання – у простоті та дрібницях, маленьких жестах, які ми здійснюємо щодня", — пише Топольський.

Алекс зізнається, що йому складно пояснити кохання, але набагато легше продемонструвати.

"Коли я прокидаюся і перша думка: що б такого смачненького їй приготувати на сніданок😊 Кохання – це відповідальність! Солодкі поцілунки, обійми та ніжні слова необхідні, але лише цього замало, щоб зберегти любов. Стосунки – це не завжди легко. Все залежить не лише від почуттів, а й від того, наскільки ми готові працювати над собою щодня", — додав "Холостяк".

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