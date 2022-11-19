На своей странице в Instagram предприниматель рассказал, как сблизился с 25-летней Сашей из Харькова.

"Уверен, что для многих зрителей первый поцелуй был долгожданным моментом. Не скрою – для меня тоже. Атмосфера, однозначно, подходила. Мы открылись друг другу, не постеснялись быть уязвимыми – это создало близость. Петь я никогда особо не любил 😅 Ко всему прочему, мне нравилась женственность и нежность Саши. Благодаря искренности разговора мы оба почувствовали импульс и поддались ему 🔥", - пишет Топольский.

Алекс добавил, что есть люди, которые то ли стыдятся демонстрировать свои чувства на публику, то ли считают это чем-то неприличным, но он убежден, что показывать свои чувства к другому человеку – это прекрасно, мы живем только один раз, поэтому нет смысла не делать то, что чувствуешь и чего действительно хочется.

"Поцелуй на первом свидании для меня не то, что нормально, а огромная часть первого свидания. Если возникает контакт между людьми - то зачем держать это в себе, если можно проявить свои чувства с помощью поцелуя. Так что совет всем ребятам - возник коннект с девушкой, иди «ва банк» и инициируй поцелуй, а вдруг не ответила взаимностью – ничего страшного… Зато вы показали, что вы чувствуете, и что вы не просто друг, не напарник, а вы видите себя как потенциального партнера в отношениях. Целуйтесь чаще - это поднимает настроение, укрепляет отношения и иммунитет 😜", - подчеркнул "Холостяк".

Напомним, "Холостяк" Топольський резко ответил украинцам на критику из-за плохого дубляжа.

Как сообщала Politeka, "Холостяк" Топольский откровенно рассказал о любви и отношениях.

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