На своїй сторінці в Instagram підприємець опублікував довгий пост про свою участь у проєкті.

"Історія починається 💫Впевнений, ми всі на це довго чекали! І я нарешті можу поділитись своїми враженнями від першої зустрічі з дівчатами. І одразу скажу, що це було неймовірно! Таких емоцій я не відчував дуже давно! Хвилювання, очікування, здивування і навіть страх. До речі, коли мені тільки запропонували знятись у шоу, знайомі казали мені, що там все не по-справжньому. І мені дуже не хотілося наслідувати якийсь сценарій і зображати щось", — пише Топольський.

Алекс пояснив, що насправді єдине завдання всіх учасників – це бути собою та робити все так, як відчуваєш.

"Першого ж дня «Холостяка» я сам зрозумів, що ніяких сценаріїв і бути не може... адже справжні емоції – це саме те, чому вся країна так любить цей проект! Саме в першу вечірку я зазнав справжнього сплеску адреналіну. Думаю, ви бачили як я переживав😅 Іноді було непросто справлятися з емоціями і бути максимально уважним стосовно кожної дівчини. Як мінімум, вразити своєю красою мене змогли усі", — зізнається герой шоу.

Топольський також додав, що ніколи не знав, чого чекати від наступної гості, але найнепередбачуваніша поява була у дівчини-охоронця, яка зістрибнула з даху.

"Я навіть злякався за її життя і що цей трюк може трагічно закінчитися. Ситуація з поліцією, до речі, також дуже здивувала, я реально не до кінця розумів, що робити далі 😅На той момент я ще не знав, що на нас усіх чекає попереду. Але згадую цей перший епізод із усмішкою та теплом у душі. Адже так розпочалася моя історія кохання. І незабаром ви станете свідками її продовження 🌹", — наголосив Алекс.

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