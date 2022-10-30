В оригіналі сам Топольський та більшість учасниць шоу розмовляли мовою країни-агресора, тому шоу довелося дублювати українською. Творці проекту зекономили, тому всіх героїнь озвучує одна актриса, через що глядачам складно уловити характер дівчат.
На своїй сторінці в Instagram Алекс відреагував на жорстку критику української озвучки шоу.
"«Фу, що це за дубляж?», «Я не можу це дивитися!», «Який жах!», «У мене вже просто болить голова». Які тільки коментарі я вчора не читав... Але, скажу чесно, я дуже радий, що наймасштабніше шоу нашої країни виходить українською мовою! Зараз усі ми як ніколи повинні підтримувати свою державу та поважати свою рідну мову!", — пише Топольський.
Випуски були записані до повномасштабного вторгнення рф, і Алекс упевнений, що, якби зйомки проходили зараз, то кожен із учасників «Холостяка» говорив би саме українською.
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"Тому вважаю, що критика щодо озвучки – це зовсім зайва і нерозумна трата енергії. Пропоную вам відпустити весь негатив. Цього й так достатньо для всіх нас... Просто пориньте в атмосферу проекту, у пригоди, романтику, почуття! Сподіваюся це допоможе хоч трохи повернути тепло у ваші серця 🙏", — додав підприємець.
Нагадаємо, Решетнік висловився про українську мову на шоу "Холостяк" і викликав шквал критики.
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