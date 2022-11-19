Популярна українська блогерка та дружина головного героя шоу "Холостяк" Микити Добриніна Даша Квіткова, яка рік тому народила сина Лева, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина поділилася новим відео де показала, як створює черговий стильний образ.

Як виявилося, Даша знімала нове відео цієї своєї рубрики не вдома у власному вбиральні, а в готелі, куди взяла з собою деякі речі. З початку у кадрі вона з'явилася у мереживному комплекті білизни червоного кольору. Потім починає одягатися – темні широкі джинси та пом'яту футболку оверсайз, а потім чорні кроси. При цьому Даша коментує своє відео і відразу попередила хейтерів, щоб не критикували її "пацанський" образ, бо "зіпсують свою карму".

Це ж Квіткова написала і у підписі до відео: "Про карму попередила". Шанувальники відразу почали коментувати нове відео блогерки: "Даша, на вас хоч мішок одягни, ви прекрасні душею і тілом", "Дуже круто. Тільки не забувай про колготки, коли йтимеш на вулицю. Холодно, треба берегти себе", "Який комплект білизни класний", "Тебе як не одягни, все одно вогонь", "Я не знаю, кому там і що не подобається. А мені кожен образ вау. По-перше, я сама люблю оверсайз. По-друге, це модно. Та й виглядає дуже стильно", "Мені дуже подобається така цибуля".

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