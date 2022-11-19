Популярная украинская блогерша и жена главного героя шоу "Холостяк" Никиты Добрынина Даша Квиткова, которая год назад родила сына Льва, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка поделилась новым видео, где показала, как создает очередной стильный образ.

Как оказалось, Даша снимала новое видео этой своей рубрики не дома в своей гардеробной, а в отеле, куда взяла с собой некоторые вещи. С начала в кадре она появилась в кружевном комплекте белья красного цвета. Затем начинает одеваться – темные широкие джинсы и помятую футболку оверсайз, а потом черные кроссы. При этом Даша комментирует свое видео, и сразу предупредила хейтеров, чтобы не критиковали ее "пацанский" образ, потому что "испортят свою карму".

Это же Квиткова написала и в подписи к видео: "О карме предупредила". Поклонники тут же принялись комментировать новое видео блогерши: "Даша, на вас хоть мешок надень, вы прекрасны душой и телом", "Очень круто. Только не забывай про колготки, когда будешь идти на улицу. Холодно, нужно беречь себя", "Какой комплект белья классный", "Тебя как не одень, все равно огонь", "Я не знаю, кому там и что не нравится. А мне каждый образ вау. Во-первых, я сама люблю оверсайз. Во-вторых, это модно. Да и выглядит очень стильно", "Мне очень нравится такой лук".

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