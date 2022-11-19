Відома співачка Світлана Лобода побувала на конкурсі краси та вразила досить екстравагантним чином.

Популярна українська співачка Світлана Лобода, яка продовжує жити закордоном, дає концерти та допомагає українцям. Також артистка намагається показати доволі яскраві образи на своїх концертах.

18 листопада в Алмати відбувся фінал конкурсу "Міс Казахстан", який відвідала сама Лобода. Один із її хітів зазвучав по-новому, з казахськими мотивами. При цьому на сцені разом із Лободою танцювали дівчата у казахських національних костюмах.

"Вчора був прекрасний вечір #місКазахстан" - висловилася Світлана.

У мережі також відреагували: «Казахстан!; Красуня Лобода!; Люблю! Казахстан тебе любить!; Шикарна 🔥; Люблю тебе 🥰; Наша красуня, вдалого концерту сьогодні 🥰🥰; Ім'я на стіл!; Казахстан тебе любить!; Ви королева краси; Красуня Лобода! Ух ти 🔥».

Раніше артистка приготувала шанувальникам прем'єру нової україномовної пісні. Варто зазначити, що це перша за багато років пісня в репертуарі артистки саме рідною українською мовою. При цьому Світлана продовжує вести свої соцмережі російською.

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