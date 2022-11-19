Популярна українська співачка Світлана Лобода, яка продовжує жити закордоном, дає концерти та допомагає українцям. Також артистка намагається показати доволі яскраві образи на своїх концертах.
18 листопада в Алмати відбувся фінал конкурсу "Міс Казахстан", який відвідала сама Лобода. Один із її хітів зазвучав по-новому, з казахськими мотивами. При цьому на сцені разом із Лободою танцювали дівчата у казахських національних костюмах.
"Вчора був прекрасний вечір #місКазахстан" - висловилася Світлана.
У мережі також відреагували: «Казахстан!; Красуня Лобода!; Люблю! Казахстан тебе любить!; Шикарна 🔥; Люблю тебе 🥰; Наша красуня, вдалого концерту сьогодні 🥰🥰; Ім'я на стіл!; Казахстан тебе любить!; Ви королева краси; Красуня Лобода! Ух ти 🔥».
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Раніше артистка приготувала шанувальникам прем'єру нової україномовної пісні. Варто зазначити, що це перша за багато років пісня в репертуарі артистки саме рідною українською мовою. При цьому Світлана продовжує вести свої соцмережі російською.
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