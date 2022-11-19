Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая продолжает жить заграницей, дает концерты и помогает украинам. Также артистка старается показать довольно яркие образы на своих концертах.

18 ноября в Алматы состоялся финал конкурса "Мисс Казахстан", который посетила и сама Лобода. Один из её хитов зазвучал по-новому, с казахскими мотивами. При этом на сцене вместе с Лободой танцевали девушки в казахских национальных костюмах.

«Вчера был прекрасный вечер #миссКазахстан» - высказалась Светлана.

В сети также отреагировали: «Казахстан!; Красотка Лобода!; Обожаю!!! Казахстан тебя любит!; Шикарная🔥; Люблю тебя 🥰; Наша красотка, удачного концерта сегодня 🥰🥰; Имя на стол!; Казахстан тебя любит!; Вы королева красоты; Красотка Лобода! Ух ты 🔥».

Ранее артистка приготовила поклонникам премьеру новой украиноязычной песни. Стоит отметить, что это первая за много лет песня в репертуаре артистки именно на родном украинском языке. При этом Светлана продолжает вести свои соцсети на русском.

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