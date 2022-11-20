Відома співачка Тіна Кароль щодня показує в Інстаграм кадри зі своїх концертів та ділиться розповідями про зустрічі з українцями. Нещодавно артистка розповіла, як вирушає привітати свою дитину із празндиком.
Нагадаємо, Вніамін живе закордоном і навчається там уже не перший рік. Тіна Кароль завжди приїжджає до дитини на свята, проводить з нею канікули і влаштовує відпустку. На цей раз у Телеграм з'явилася добірка сімейних кадрів з дитиною.
Сімейні фото та щасливий вигляд ще більше перетворили артистку:
"Брат і сестра" - написала Тіна під кадрами.
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У мережі підтримують:
«Сонечки; солодкі; Котики ❤️😍; класні 😍; Які ви милі 😍; Дві солодощі 💔; Прекрасно мати такого прекрасного та дорослого сина; Baby, I'm your sister; Як мило 😍; Мої привітання, нехай ваші мрії обов'язково здійснюється ❤️; Який у тебе вже дорослий син? Такі красиві та милі 🥰 Класс🤗; а хто молодший 😍».
Раніше артистка відвідала лікарню робітницю управління ДСНС із Дніпра. Кадрами із рятівницею Євгенією Дудкою артистка поділилася у своєму Telegram-каналі.
«Вона неймовірно смілива, дуже гарна! Женю, все буде клас, життя тільки починається», — сказала співачка.
Нагадаємо, Тіна Кароль збентежила українців танцями у спортзалі під загадкову пісню.
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