Популярная артистка Тина Кароль встретилась с сыном и покорила счастливыми кадрами на долгожданной встрече.

Известная певица Тина Кароль каждый день показывает в Инстаграм кадры со своих концертов и делится рассказами о встречах с украинцами. Недавно артистка рассказала, как отправляется поздравить своего ребенка с празндиком.

Напомним, Вниамин живет заграницей и учится там уже не первый год. Тина Кароль же всегда приезжает к ребенку на праздники, проводит с ним каникулы и устраивает отпуск. В этот раз в Телеграм появилась подборка семейных кадров с ребенком.

Семейные фото и счастливый вид еще больше преобразили артистку:

«Брат и сестра» - написала Тина под кадрами.

В сети поддерживают:

«Солнышки; сладкие; Котики ❤️😍; классные😍; Какие вы милые😍; Две сладости 💔; Прекрасно иметь такого прекрасного и взрослого сына; Baby, I'm your sister; Как мило 😍; Мои приветствия, пусть ваши мечты обязательно осуществляется ❤️; Какой у тебя уже взрослый сын?; Такие красивые и милые🥰 Класс🤗; а кто младше😍».

Ранее артистка посетила больницу работницу управления ГСЧС из Днепра. Кадрами со спасательницей Евгенией Дудкой артистка поделилась в своем Telegram-канале.

«Она невероятно смелая, очень хорошая! Женечка, все будет класс, жизнь только начинается», — сказала певица.

Напомним, Тина Кароль смутила украинцев танцами в спортзале под загадочную песню.

Как сообщала Politeka, Кароль озадачила украинцев неловкими высказываниями о личной жизни.

Также Politeka писала, что Тина Кароль без макияжа и в домашней одежде решилась показать настоящую себя.