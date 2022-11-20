Известная певица Тина Кароль каждый день показывает в Инстаграм кадры со своих концертов и делится рассказами о встречах с украинцами. Недавно артистка рассказала, как отправляется поздравить своего ребенка с празндиком.
Напомним, Вниамин живет заграницей и учится там уже не первый год. Тина Кароль же всегда приезжает к ребенку на праздники, проводит с ним каникулы и устраивает отпуск. В этот раз в Телеграм появилась подборка семейных кадров с ребенком.
Семейные фото и счастливый вид еще больше преобразили артистку:
«Брат и сестра» - написала Тина под кадрами.
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В сети поддерживают:
«Солнышки; сладкие; Котики ❤️😍; классные😍; Какие вы милые😍; Две сладости 💔; Прекрасно иметь такого прекрасного и взрослого сына; Baby, I'm your sister; Как мило 😍; Мои приветствия, пусть ваши мечты обязательно осуществляется ❤️; Какой у тебя уже взрослый сын?; Такие красивые и милые🥰 Класс🤗; а кто младше😍».
Ранее артистка посетила больницу работницу управления ГСЧС из Днепра. Кадрами со спасательницей Евгенией Дудкой артистка поделилась в своем Telegram-канале.
«Она невероятно смелая, очень хорошая! Женечка, все будет класс, жизнь только начинается», — сказала певица.
Напомним, Тина Кароль смутила украинцев танцами в спортзале под загадочную песню.
Как сообщала Politeka, Кароль озадачила украинцев неловкими высказываниями о личной жизни.
Также Politeka писала, что Тина Кароль без макияжа и в домашней одежде решилась показать настоящую себя.