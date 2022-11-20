Популярна українська телеведуча Маша Єфросиніна щодня показує в Інстаграм, чим займаєтесь та якими проектами захоплена. Також вона намагається розповісти про свої будні та зрідка говорить про сім'ю.

З недавніх пір артистку критикують за те, що вона надміру схудла і тепер виглядає не так, як раніше. У той самий час сама Єфросиніна легко вражає образами і радить людям подивитися він і що вони їдять у холодильниках.

Знову повернувшись в Україну, Єфросиніна не тільки похвалилася фігурою, а й поскаржилася на холоди, не підготувавшись до різкого перепаду температури.

«Вдома українське вино найсмачніше, насправді. Але ж холодно! - Зауважила ведуча.

Після деяких фото недоброзичливці ведучої засипали її гнівними словами, але Марія мовчати не відповіла.

Так виглядає агонія «милих» російських ватних матусь. Ось ви пишіть, як я такі вкидання витримую взагалі? Ви що, мене це навіть не чіпає взагалі - їх стільки, що це тримає мене в усвідомленні, яка нах*ен проплавлена ​​вата ця нація» - висловилася Марія.

Нагадаємо, що Єфросиніна публічно поставила на місце Бузову, що приїхала ганьбити до окупованого Донецька.

Як повідомляла Politeka, Маша Єфросиніна чесно розповіла, як змінилося життя її родини.

Також Politeka писала, що Єфросиніна вболтала сина сфотографуватися та показала, на кого він схожий.