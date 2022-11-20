Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина каждый день показывает в Инстаграм, чем занимаетеся и какими проектами увлечена. Также она старается рассказать о своих буднях и изредка говорит о семье.

С недавних пор артистку критикуют за то, что она чрезмерно похудела и теперь выглядит не так, как прежде. В это же время сама Ефросинина с легкостью впечатляет образами и советует людям посмотреть на себя и что они едят в своих холодильниках.

Снова вернувшись в Украину Ефросинина не только похвасталась фигурой, но и пожаловалась на холода, не подготовившись к резкому перепаду температуры.

«Дома украинское вино самое вкусное, на самом деле. Но ведь холодно!» - подметила ведущая.

После некоторых фото недоброжелатели ведущей засыпали ее гневными словами, но Мария молчать не стала в ответ.

«Так выглядит агония «милых» русских ватных мамочек. Вот вы пишите, как я такие вбросы выдерживаю вообще? Вы что, меня это даже не трогает вообще – их столько, что это держит меня в осознании, какая нах*ен проплавленная вата эта нация» - высказалась Мария.

Напомним, что Ефросинина публично поставила на место Бузову, что приехала позориться в оккупированный Донецк.

Как сообщала Politeka, Маша Ефросинина честно рассказала, как изменилась жизнь ее семьи.

Также Politeka писала, что Ефросинина уболтала сына сфотографироваться и показала, на кого он похож.