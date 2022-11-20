Відома співачка та друга «Холостячка» Злата Огневич вирішила показати в Інстаграм, як проходять її будні поза концертами і що відбувається зараз у її житті. Також Злата поділилася кількома кадрами у Сторі.

«Прокинулася о сьомій ранку, щоб і голос прокинувся. О 10.45 урочисте відкриття, після закінчення змагань концерт. А о 15:30 мій вихід не можна розслаблятися.

Директ завалений, ви ще питаєте, де я взяла газовий пальник. Це не реклама була, я просто ділюся повсякденним життям українців у тилу. Єдине, що я можу порадити, то пошукати їх у магазинах спортивного спорядження» - поділилася Злата.

«Скажи чесно, що зараз відчуваєш? Здоров'я може бути цілісним поняттям, без поділу на фізичне, ментальне та соціальне. Жахливий факт, який, я впевнена, ви вже відчули – 44% українців змушені були попрощатися з родиною під час війни….

За даними дослідження, понад 90% опитаних мали прояви хоча б одного із симптомів посттравматичного стресового розладу (ПТСР), а 57% громадян перебувають у зоні ризику розвитку посттравматичного стресового розладу» – розповідає Злата також в Інстаграмі.

Нагадаємо, що Злата Огневич показала кадр із залаштунків концерту та отримала "відповідь".

Як повідомляла Politeka, Злата Огневич розкрила улюблену процедуру найпопулярніших зірок.

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