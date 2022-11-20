Известная певица и вторая «Холостячка» Злата Огневич решила показать в Инстаграм, как проходят ее будни вне концертов и что происходит сейчас в ее жизни. Также Злата поделилась несколькими кадрами в Стори.

«Проснулась в семь утра, чтобы и голос проснулся. В 10:45 торжественное открытие, после окончания соревнований концерт. А в 15:30 мой выход, нельзя расслабляться.

Директ завален, вы еще спрашиваете, где я взяла газовую горелку. Это не реклама была, я просто делюсь обыденной жизнью украинцев в тылу. Единственное, что я могу посоветовать, так это поискать их в магазинах спортивного снаряжения» - поделилась Злата.

«Скажи честно, что чувствуешь сейчас? Здоровье может быть только цельным понятием, без разделения на физическое, ментальное и социальное. Ужасный факт, который, я уверена, вы уже почувствовали – 44% украинцев вынуждены были расстаться с семьей во время войны….

Согласно данным исследования, более 90% опрошенных имели проявления хотя бы одного из симптомов посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), а 57% граждан находятся в зоне риска развития посттравматического стрессового расстройства» - рассказывает Злата также в Инстаграм.

Напомним, что Злата Огневич показала кадр из закулисья концерта и получила "ответ".

Как сообщала Politeka, Злата Огневич раскрыла любимую процедуру популярных звезд.

Также Politeka писала, что Злата Огневич метко пожурила мировых лидеров за слабость и цинизм.