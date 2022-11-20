Популярна українська співачка Надя Дорофєєва, яка навесні розповіла про своє розлучення із чоловіком Володимиром Дантесом, продовжує просувати сольну кар'єру. Повернувшись додому в Україну, артистка почала показувати різні кадри з концертів, ділиться розповідями про майбутні композиції вже українською мовою і не забуває дивувати особистим життям.
На цей раз Надя вирішила посміятися трохи над собою. Спочатку вона показала кілька кадрів зі своїх останніх виступів, на яких танцювала на сцені в крихітному топі і не раз вражала талією в сукні з корсетами.
Після дівчина поскаржилася на постать: "Вчора на виступ свій одягла костюм, у якому відкритий прес. Дивлюся, а преса немає! Боже, який це стимул займатися!".
Зазначимо, у жовтні телеканал "1+1" вирішив продовжити випускати в ефір цей проект, і Надя залишилася тренером. Так, цього разу зірка повідомила шанувальникам, що цієї неділі, 20 листопада, відбудеться фінал сезону в прямому ефірі.
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На сторінці в Instagram Надя опублікувала афішу фіналу зі своїми фото, а також відеофрагменти з виступами своїх підопічних із проекту.
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