Надя Дорофєєва після виступу зізналася, чому навіть будучи стрункою, вона незадоволена своєю фігурою.

Популярна українська співачка Надя Дорофєєва, яка навесні розповіла про своє розлучення із чоловіком Володимиром Дантесом, продовжує просувати сольну кар'єру. Повернувшись додому в Україну, артистка почала показувати різні кадри з концертів, ділиться розповідями про майбутні композиції вже українською мовою і не забуває дивувати особистим життям.

На цей раз Надя вирішила посміятися трохи над собою. Спочатку вона показала кілька кадрів зі своїх останніх виступів, на яких танцювала на сцені в крихітному топі і не раз вражала талією в сукні з корсетами.

Після дівчина поскаржилася на постать: "Вчора на виступ свій одягла костюм, у якому відкритий прес. Дивлюся, а преса немає! Боже, який це стимул займатися!".

Зазначимо, у жовтні телеканал "1+1" вирішив продовжити випускати в ефір цей проект, і Надя залишилася тренером. Так, цього разу зірка повідомила шанувальникам, що цієї неділі, 20 листопада, відбудеться фінал сезону в прямому ефірі.

На сторінці в Instagram Надя опублікувала афішу фіналу зі своїми фото, а також відеофрагменти з виступами своїх підопічних із проекту.

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