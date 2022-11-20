Популярная украинская певица Надя Дорофеева, которая весной рассказала о своем разводе с мужем Владимиром Дантесом, продолжает продвигать сольную карьеру. Вернувшись домой в Украину артистка начала показывать различные кадры с концертов, делится рассказами о будущих композициях уже на украинском языке и не забывает удивлять личной жизнью.
В этот раз Надя решила посмеяться немного над собой. Сначала она показала несколько кадров из своих последних выступлений, на которых плясала на сцене в крошечном топе и не раз впечатляла талией в нарядах с корсетами.
После девушка пожаловалась на фигуру: "Вчера на выступление свое одела костюм, в котором открытый пресс. Смотрю, а пресса нет! Боже, какой это стимул заниматься!".
Отметим, в октябре телеканал "1+1" принял решение продолжить выпускать в эфир этот проект, и Надя осталась тренером. Так, в этот раз звезда сообщила поклонникам, что в это воскресенье, 20 ноября, состоится финал сезона в прямом эфире.
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На странице в Instagram Надя опубликовала афишу финала со своим фото, а также видеофрагменты с выступлениями своих подопечных с проекта.
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