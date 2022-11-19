Популярна українська співачка Надя Дорофєєва, яка навесні розлучилася з чоловіком Володимиром Дантесом після 11 років стосунків і почала крутити роман із його найкращим другом Мишком Кацуріним, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка поділилася незвичайним фото та зацікавила новинами.

Як видно, на новій фотографії Надя відбита, мабуть, у себе вдома. Перед камерою вона з'явилася у вільній троянді кофті з блискавкою, її волосся розпущене та акуратно покладене, а на обличчі немає макіяжу, вона загадковим поглядом дивиться в камеру.

У підписі до публікації Дорофєєва серйозно заінтригувала шанувальників: "Незабаром щось розповімо". Шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію зірки, роблячи свої припущення, про що вона хоче розповісти: "У приємному очікуванні", "Як завжди, вмієте заінтригувати. Яка ж красива", "Надя вміє інтригувати", "Буде щось цікаве" , "Ох, ці глибокі очі", "Перша думка: вагітна! А потім глянула на позначку і заспокоїлася", "Ну яка ти красива", "Яка неймовірна", "Ось тепер сиди і чекай", "Вагітна", "Чекаємо щось новеньке та цікаве!".

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