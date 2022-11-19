Популярная украинская певица Надя Дорофеева, которая весной развелась с мужем Владимиром Дантесом после 11 лет отношений и начала крутить роман с его лучшим другом Мишей Кацуриным, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась необычным фото и заинтриговала новостями.

Как видно, на новой фотографии Надя запечатлена, видимо, у себя дома. Перед камерой она появилась в свободной розой кофте с молнией, ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице нет макияжа, она загадочным взглядом смотрит в камеру.

В подписи к публикации Дорофеева серьезно заинтриговала поклонников: "Скоро что-то расскажем". Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию звезды, делая свои предположения, о чем она хочет рассказать: "В приятном ожидании", "Как всегда, умеете заинтриговать. Какая же красивая", "Надя умеет интриговать", "Будет что-нибудь интересное", "Ох, эти глубокие глаза", "Первое мнение: беременна! А потом взглянула на отметку и успокоилась", "Ну какая ты красивая", "Какая невероятная", "Вот теперь сиди и жди", "Беременная", "Ждем что-то новенькое и интересное!".

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