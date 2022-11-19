Популярна українська телеведуча Катя Осадча, яка до війни була ведучою шоу "Світське життя", а тепер займається соціальним проектом із пошуку зниклих людей, часто ділиться з шанувальниками новинами та подробицями свого життя на сторінці в Instagram. Так, цього разу телезірка показала фото першого снігу у Києві та розповіла, чому не радіє приходу зимової погоди.

На фотографії Катя показала вид із вікна на засніжену вулицю з деревами, багатоповерхівкою та машинами на дорозі. У підписі до неї розповіла, що тепер прихід зими та перший сніг, це не про святковий настрій. Телеведуча зізналася, що дуже переймається військовими, які зараз у цей холод на полі бою.

"Прийде час, і зима знову буде про радість, санки та свята. Поки зима для мене це затята – заціпеніння, жах та відмова вірити, що все це відбувається з нами. Думаю про наших Героїв, як вони там… І зима прийшла, як на зло раніше", - написала Осадча.

Шанувальники в коментарях відразу почали обговорювати новий пост Каті: "І в мене теж саме. Колись раділа першому снігу, зимі. А зараз усі думки про наших захисників - як там вони?", "Так! Думки тільки про наших захисників!", "Так само відчуваю, Катю. Не можу сприймати зиму з радістю, тому що відразу думаю про наших воїнів", "І чому я завжди з вами згодна? І завжди збігаються думки. Мабуть, час такий. Багато нас, однодумців і доля одна на всіх", "У кожного українця досі лютий, але обов'язково прийде весна".

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