Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая, которая до войны была ведущей шоу "Світське життя", а теперь занимается социальным проектом по поиску пропавших людей, часто делится с поклонниками новостями и подробностями своей жизни на странице в Instagram. Так, в этот раз телезвезда показала фото первого снега в Киеве и рассказала, почему не радуется приходу зимней погоды.

На фотографии Катя показала вид из окна на заснеженную улицу с деревьями, многоэтажкой и машинами на дороге. В подписи к ней рассказала, что теперь приход зимы и первый снег, это не о праздничном настроении. Телеведущая призналась, что очень переживает за военных, которые сейчас в этот холод на поле боя.

"Придет время, и зима снова будет о радости, санках и праздниках. Пока зима для меня это яростный – оцепенение, ужас и отказ верить, что все это происходит с нами. Думаю о наших Героях, как они там… И зима пришла, как назло раньше", - написала Осадчая.

Поклонники в комментариях тут же начали обсуждать новый пост Кати: "И у меня тоже самое. Когда-то радовалась первому снегу, зиме. А сейчас все мысли о наших защитниках – как там они?", "Да! Мысли только о наших защитниках!", "Так же чувствую, Катя. Не могу воспринимать зиму с радостью, потому что сразу думаю о наших воинах", "И почему я всегда с вами согласна? И всегда совпадают мысли. Пожалуй, время такое. Много нас, единомышленников и судьба одна на всех", "У каждого украинца до сих пор февраль, но обязательно придет весна".

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