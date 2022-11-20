Цього разу в сторіс на своїй сторінці в Instagram шоумен налякав шанувальників світлиною, на якій у нього йшла кров з носа після того, як його вдарили в обличчя.
Остапчук не став робити інтриги й одразу заспокоїв підписників, повідомивши, що світлину він зробив у спортзалі після тренування. Ймовірно, Володимир просто пропустив влучний удар свого тренера.
"Позаймався зранку боксом, бл*", — поскаржився ведучий.
Додамо, нещодавно стало відомо про розлучення Володимира Остапчука та нотаріуски Христини Горняк. Пара в шлюбі з 2020 року. Шанувальники вже давно обговорюють проблеми в їхніх стосунках, а нещодавно друг зіркової родини розповів, що Володимир та Христина вже тривалий час не живуть разом.
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Нещодавно на своїй сторінці в Instagram шоумен, якому вдалося повернути свій профіль після блокування, розмістив іронічний пост, у якому під своїм фото написав одне коротке питання: "Всі довольні?". На публікацію одразу відреагувала співачка Ольга Полякова.
"Ой, та дуже!😂", — з гумором відповіла артистка.
Ведучий Олексій Суханов вирішив підтримати Володимира Отсапчука: "Не звертай уваги! Завжди знайдуться ті, хто на чужому житті знається краще, ніж на своєму! Це твій шлях, твоє життя, твій досвід! Обіймаю🙏".
Нагадаємо, що дружина Остапчука на тлі чуток про розлучення перервала мовчання та розповіла правду про чоловіка.
Як повідомляла Politeka, дружина Остапчука після натяків про негаразди в сім'ї здивувала новою заявою.
Також Politeka писала, що дружина Остапчука поділилася цікавими історіями під час подорожей.