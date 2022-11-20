На этот раз в сторис на своей странице в Instagram шоумен испугал поклонников фотографией, на которой у него шла кровь из носа после того, как его ударили в лицо.

Остапчук не стал делать интриги и сразу успокоил подписчиков, сообщив, что фотографию он сделал в спортзале после тренировки. Вероятно, Владимир просто пропустил точный удар своего тренера.

"Позанимался утром боксом, бл*", - посетовал ведущий.

Добавим, недавно стало известно о разводе Владимира Остапчука и нотариуса Кристины Горняк. Пара в браке с 2020 года. Поклонники уже давно обсуждают проблемы в их отношениях, а недавно друг звездной семьи рассказал, что Владимир и Кристина долгое время не живут вместе.

Недавно на своей странице в Instagram шоумен, которому удалось вернуть свой профиль после блокировки, разместил иронический пост, в котором под своим фото написал один краткий вопрос: "Все довольны?" На публикацию сразу отреагировала певица Ольга Полякова.

"Ой, да очень! 😂", - с юмором ответила артистка.

Ведущий Алексей Суханов решил поддержать Владимира Отсапчука: "Не обращай внимания! Всегда найдутся те, кто в чужой жизни разбирается лучше, чем в своей! Это твой путь, твоя жизнь, твой опыт! Обнимаю 🙏".

Напомним, что жена Остапчука на фоне слухов о разводе прервала молчание и рассказала правду о муже.

Как сообщала Politeka, жена Остапчука после намеков о неладах в семье удивила новым заявлением.

Также Politeka писала, что жена Остапчука поделилась забавными историями во время путешествий.