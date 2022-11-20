Популярна українська співачка Тетяна Решетняк, відоміша під творчим псевдонімом TAYANNA, яка нещодавно презентувала чуттєвий дует "Вишиванка" з Вірою Брежнєвою, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка вклала кадри зі свого виступу на фестивалі у Польщі.

Як виявилося, TAYANNA стала суддею дитячого фестивалю у сусідній Польщі, де зараз багато українців. І, судячи з кадрів, вона й сама виступала на сцені цього заходу. До речі, для виходу на сцену Тетяна обрала елегантну бордову сукню на бретельках, яка підкреслила струнку фігуру.

У підписі до публікації TAYANNA розповіла про цей фестиваль: "Нещодавно в Польщі відбувся благодійний міжнародний дитячий фестиваль @unitedkidsfestival , на якому я була в якості жюрі. Головна мета цього фестивалю — це підтримка талановитих дітей, обмін знаннями та досвідом з новим поколінням. Цього року окремим завданням фестивалю було привернути увагу зокрема до талановитих українських дітей, які вимушені були покинути свій дім через воєнні дії в країні. Підчас проведення усіх заходів в рамках фестивалю було організовано збір коштів, які були спрямовані на оплату музичних класів для таких дітей. В котрий раз переконуюсь, які в Україні талановиті та неймовірні дітки. Бажаю їм успіху та мирного неба над головою. Дякую за створення та організацію фестивалю United Kids Festival".

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