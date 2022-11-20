Популярная украинская певица Татьяна Решетняк, более известная под творческим псевдонимом TAYANNA, которая недавно презентовала чувственный дуэт "Вышиванка" с Верой Брежневой, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда вложила кадры со своего выступления на фестивале в Польше.

Как оказалось, TAYANNA стала судьей детского фестиваля в соседней Польше, где сейчас много украинцев. И судя по кадрам, она и сама выступала на сцене этого мероприятия. К слову, для выхода на сцену Татьяна выбрала элегантное бордовое платье на бретельках, которое подчеркнуло стройную фигуру.

В подписи к публикации TAYANNA рассказала об этом фестивале: "Недавно в Польше прошел благотворительный международный детский фестиваль, на котором я была в качестве жюри. Главная цель этого фестиваля – поддержка талантливых детей, обмен знаниями и опытом с новым поколением. В этом году отдельной задачей фестиваля было привлечь внимание в частности к талантливым украинским детям, которые вынуждены были покинуть свой дом из-за военных действий в стране. Во время проведения всех мероприятий в рамках фестиваля был организован сбор средств, направленных на оплату музыкальных классов для таких детей. В который раз убеждаюсь, какие в Украине талантливые и невероятные детки. Желаю им удачи и мирного неба над головой. Спасибо за создание и организацию фестиваля United Kids Festival".

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