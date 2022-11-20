Популярна українська співачка Христина Соловій, яка в одному із сезонів "Голосу країни" була фавориткою зіркового тренера Святослава Вакарчука, часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артистка виклала фото та відео, а у підписі до посади розповіла про швидкі концерти в Україні.

Так, на деяких кадрах Христину можна побачити у гримерці, мабуть перед концертом. Перед камерою вона позує в образі для виступу – на ній довга бежева сукня з незвичайним ледь помітним малюнком. А вже на відео зі сцени можна помітити, що вбрання трохи прозоре. Розкішне хвилясте волосся співачки розпущене і акуратно укладене, а на обличчі яскравий макіяж.

У підписі до публікації Соловій написала: " Українська лють вже вдруге їде містами України! Івано Франківськ, дякую. Люблю до нестями! Трускавець. Завтра". Шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію артистки: "Плаття з русалками Шевченка. Звідки? Це топ", "Житомир чекає", "Красива, як завжди", "Одеса чекає!", "Як з картини Боттічеллі", "Круто", "Хоч образ змінили трошки", "Лана Дель Рей з України", "Красуня".

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