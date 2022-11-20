Популярная украинская певица Христина Соловий, которая в одном из сезонов "Голосу країни" была фавориткой звездного тренера Святослава Вакарчука, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артистка выложила фото и видео, а в подписи к посту рассказала о скорых концертах в Украине.

Так, на некоторых кадрах Христину можно увидеть в гримерке, видимо перед концертом. Перед камерой она позирует в образе для выступления – на ней длинное бежевое платье в пол с необычным едва заметным рисунком. А уже на видео со сцены можно заметить, что наряд слегка прозрачный. Роскошные волнистые волосы певицы распущены и аккуратно уложены, а на лице яркий макияж.

В подписи к публикации Соловий написала: "Украинская ярость уже во второй раз едет по городам Украины! Ивано-Франковск, спасибо. Люблю до безумия! Трускавец. Завтра". Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию артистки: "Платье с русалками Шевченко. Откуда? Это топ", "Житомир ждет", "Красивая, как всегда", "Одесса ждет!", "Как с картины Боттичелли", "Круто", "Хоть образ изменили немножко", "Лана Дель Рей из Украины", "Красотка".

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