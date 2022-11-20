Лілія Ребрик познайомилася з майбутнім чоловіком, хореографом Андрієм Диким завдяки проекту "Танці з зірками". З 2011 року пара щаслива у шлюбі. Вони виховують двох донечок Діану (2012) та Поліну (2018).
Від початку повномасштабного вторгнення зірка залишалася в Києві поруч із чоловіком, але неодноразово подружжя обговорювало варіанти, щоб Лілія з дітьми виїхали у іншу країну. Про це Ребрик розповіла в подкасті "Олега френди".
"Ми, звичайно, говорили про від'їзд. Ну, зараз немає правильних чи неправильних рішень. Я навіть якось сміялася: якби вивезла дітей за кордон — "Ти зрадник", "Не патріот", залишилася в Україні — "Що ти за мати, тут наражаєш на небезпеку дітей". Немає правильних рішень. Треба діяти тільки так, як ти відчуваєш", — заявила Лілія.
Ведуча пригадала, як напочатку війни вони із чоловіком залишили дітей у батьків Ребрик у Чернівцях. Це, за словами зірки, було дуже важким випробуванням як для неї, так і для донечок.
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"Для нас це літо було найстрашнішим. Заради безпеки ми залишили дітей на заході України і їздили на два міста. День-два і ми їхали туди, навіть коли були проблеми з бензином, ми все одно шукали якісь виходи", - пригадує Лілія.
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