Лилия Ребрик познакомилась с будущим мужем, хореографом Андреем Диким благодаря проекту "Танцы со звездами". С 2011 года пара счастлива в браке. Они воспитывают двух дочерей Диану (2012) и Полину (2018).

С начала полномасштабного вторжения звезда оставалась в Киеве рядом с мужем, но неоднократно супруги обсуждали варианты, чтобы Лилия с детьми уехали в другую страну. Об этом Ребрик рассказала в подкасте "Олега френды".

"Мы, конечно, говорили об отъезде. Ну, сейчас нет правильных или неправильных решений. Я даже как-то смеялась: если бы вывезла детей за границу - "Ты предатель", "Не патриот", осталась в Украине - "Что ты за мать , здесь подвергаешь опасности детей". Нет правильных решений. Надо действовать только так, как ты чувствуешь", — заявила Лилия.

Ведущая вспомнила, как в начале войны они с мужем оставили детей у родителей Ребрик в Черновцах. Это, по словам звезды, было очень трудным испытанием как для нее, так и для дочерей.

"Для нас это лето было самым страшным. Ради безопасности мы оставили детей на западе Украины и ездили на два города. День-два и мы ехали туда, даже когда были проблемы с бензином, мы все равно искали какие-нибудь выходы", - вспоминает Лилия.

Напомним, Лилия Ребрик поделилась, какие утренние ритуалы помогают ей держаться в смутные времена.

Как сообщала Politeka, Ребрик с грустью вспомнила о былых временах, показав события двухлетней давности.

Также Politeka писала, что Лилия Ребрик показала свой роскошний загородный дом во время непогоды.