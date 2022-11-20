Популярна українська співачка Настя Каменських, яка з початку війни кілька місяців жила в Іспанії та ні на день не поверталася до рідної країни, тепер усіляко показує, як вона патріотично налаштована. Також Каменських всіляко в Інстаграм порушує військові теми і нерідко дивує українців.

«Сьогодні всім нам важливо бути почутими. Важливо говорити про свої почуття. Важливо цінувати тих, хто поряд. Важливо допомагати, але не забувати про себе. Важливо любити та ділитися цим почуттям з тими, кому його не вистачає. Важливо пишатися своїм корінням і знати історію. Важливо боротися кожному своєму фронті. Поважно бути сильними.

А що ви вважаєте важливим сьогодні? Як би ви доповнили мій перелік? ❤️» - пише Настя під кадром із вуличної прогулянки.

У мережі підтримали, але не обійшлося без вічних питань щодо стану зірки:

«Радіти дрібничкам… Частіше посміхатися…; це просто пости, але ти не уявляєш, як вони допомагають зібратися з думками, дякую тобі❤️🤲🏻; як гарно живіт приховуєте; Важливо говорити про кохання більше! Важливо поважати людське життя ❤️; Завтра напишуть шо Каменських втричі раз вагітна 😂».

Раніше на нових фото Настя показала ще один свій талант – як виявилося, вона чудово малює, і зізналася, що малювання для неї схоже на медитацію.

У підписі до публікації Каменських розповіла, що з початку війни українці точно навчилися дбати та підтримувати інших, при цьому іноді забувають про себе.

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