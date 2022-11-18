Популярная украинская модель и блогерша Анна Неплях, которая в прошлом году получила титул "Мисс Украина-Вселенная", чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка впечатлила поклонников, показав необычные кадры из новой фотосессии.

На новых фотографиях Анна запечатлена на светлом фоне, а сама она очень на них контрастирует. Перед камерой модель на появилась в строгом черном костюме в облипку, под пиджаком которого видно черный топ без бретелек с кружевной оборкой. Волосы девушки собраны в аккуратный хвост, а на лице яркий макияж с красном помадой. Модель и так и сяк вертится перед камерой, демонстрируя все свои прелести.

В подписи к публикации Неплях отметила страницу фотографа, которая ее снимала. А поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию блогерши, засыпая ее комплиментами: "А мы продолжаем нашу рубрику "Соска нереалка", "Голливуд", "Второе фото вообще такое крутое", "Такая красивая, было очень приятно с тобой поработать", "Огонь модель", "Вау", "Удивительная", "Красивая", "Огонь", "Красотка".

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