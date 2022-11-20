Популярная украинская певица Настя Каменских, которая с начала войны несколько месяцев жила в Испании и ни на день не возвращалась в родную страну, теперь всячески показывает, как она патриотично настроена. Также Каменских всячески в Инстаграм поднимает военные темы и нередко удивляет украинцев.

«Сегодня всем нам важно быть услышанными. Важно говорить о своих чувствах. Важно ценить тех, кто рядом. Важно помогать, но не забывать и о себе. Важно любить и делиться этим чувством с теми, кому его очень не хватает. Важно гордиться своими корнями и знать историю. Важно бороться каждому на своем фронте. Важно быть сильными.

А что вы считаете важным сегодня? Как бы вы дополнили мой список? ❤️» - пишет Настя под кадром с уличной прогулки.

В сети поддержали, но не обошлось без вечных вопросов о положении звезды:

«Радоваться безделушкам… Чаще улыбаться…; это просто посты, но ты не представляешь, как они помогают собраться с мыслями, спасибо тебе❤️🤲🏻; как красиво живот скрываете; Важно говорить о любви больше!!!; Важно уважать человеческую жизнь ❤️; Завтра напишут шо Каменских трехсотый раз беременная 😂».

Ранее на новых фото Настя показала еще один свой талант – как оказалось, она отлично рисует, и призналась, что рисование для нее сродни медитации.

В подписи к публикации Каменских рассказала, что с начала войны украинцы точно научились заботиться и поддерживать других, при этом иногда забывают о себе.

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