Народный артист Украины Павел Зибров, который уже несколько лет дружит с молодой певицей и блогершей Анной Тринчер, поделился в своем Instagram кадрами со съемок клипа. Как оказалось, исполнитель вместе с актрисой Наталкой Денисенко стали персонажами в клипе Тринчер.

На новых фотографиях Павла можно увидеть в компании двух красоток – Наталки и Анны. Они весело позируют фотографу в образах из клипа. Для съемок Зибров надел белые штаны и белоснежную рубашку-вышиванку, а главным акцентом его образа, конечно же, являются усы. Тринчер скромничать не стала и нарядилась в коротенькие джинсовые шорты и открытую оранжевую блузу. Денисенко же предстала в клипе в сдержанном белом платье с платком на голове.

В подписи к публикации Зибров написал: "Спасибо @annatrincher_official за столь интересную эпизодическую роль, мне кажется все получилось на все 100%. Чувственная песня и настоящий эмоциональный, ностальгический по родным краям клип. Снимали в невероятно красивом и по-настоящему украинском месте – Пирогово, где уютные домики, природа. Атмосфера на площадке была очень теплой, домашней. Вместе с харизматичной красавицей Наталией Денисенко добавили свои краски в это видео. Мне очень понравилась моя роль и наше сотрудничество. Анечка, ты очень талантливая девушка, креативная, красивая, как снаружи, так и душой, усердная, много работаешь и через тернистый путь достигаешь успешно своих целей. Я очень рад, что мы дружим и сотрудничаем с такой талантливой молодежью Украины, вы ведь наше будущее!".

Напомним, "С начала войны мы…": Снежана Бабкина отчиталась, сколько денег они с Сергеем собрали.

Как сообщает Politeka, "Будут платья и каблуки": Осадчая показала кадры "из прошлой жизни" и рассказала, когда вернется в светский образ.

Также Politeka писала, что "Ради него я могу…": Ребрик рассказала о самой большой любви в своей жизни.