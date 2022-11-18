Популярный украинский исполнитель и участник "Евровидения" Melovin (Костя Бочаров), который с начала войны полностью украинизировался, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист опубликовал видео и пригласил поклонников на первый с начала войны концерт в Киеве.

В коротком видео Melovin показал фрагмент одного из клипов, в котором также можно увидеть и других людей. В ролике звучит украиноязычная песня артиста, а сам он выглядит более юным.

В подписи к публикации Костя написал: "Жду тебя 18 декабря в Киеве, чтобы спеть любимые песни вместе! Билет на шоу – это не только незабываемая эмоция и музыкальная терапия, но и прекрасная возможность помочь собрать средства для ВСУ. Купи билет на concert.ua. До встречи!".

Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию исполнителя, приглашая его в свои города: "Ждем в Виннице", "Красивые заснеженные кадры", "Бальзам на душу", "Я такую ​​терапию употребляла бы трижды в день, и наверняка было мало", "Пусть тебе ничего не помешает, и концерт будет взрывным", "Великолепная композиция".

Напомним, "С начала войны мы…": Снежана Бабкина отчиталась, сколько денег они с Сергеем собрали.

Как сообщает Politeka, "Будут платья и каблуки": Осадчая показала кадры "из прошлой жизни" и рассказала, когда вернется в светский образ.

Также Politeka писала, что "Ради него я могу…": Ребрик рассказала о самой большой любви в своей жизни.