21-річна онука легенди української естради Софії Ротару вже тривалий час живе та навчається в Нью-Йорку, США, де також активно продовжує будувати кар'єру в модельному бізнесі. Своєю красою вона підкорила мільйонера зі списку Forbes, віце-президента IT-компанії Readdle Дениса Жаданова.

Дівчина часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Цього разу Євдокименко показала ефектні кадри із нової фотосесії, яку вона влаштувала прямо на прогулянці по модному району Нью-Йорка Сохо, позуючи на тлі брендових магазинів.

Для виходу модель обрала біле плюшеве пальто, джинсову сорочку та грубі чоботи. Образ вона доповнила маленькою блакитною сумочкою та стильними сонцезахисними окулярами.

"Погода для обіймашок 🧸🤍", — мило підписала кадри Соня.

Численні шанувальники в коментарях засипали дівчину компліментами та сердечками. Оцінило лайками публікацію Євдокименко все зіркове сімейство — і батько з мамою, і брат Анатолій, який після незаконної спроби перетину кордону таки вирвався в Європу та хизувався цим в соцмережах.

Нагадаємо, внучка Софії Ротару засяяла у блискучому костюмі на тлі Лос-Анджелеса.

Як повідомляла Politeka, Соня Євдокименко показала, як насолоджується життям з нареченим-мільйонером.

Також Politeka писала, що внучка Ротару похизувалася розкішним відпочинком в Малібу, вразивши видом в міні-купальнику.