21-летняя внучка легенды украинской эстрады Софии Ротару уже долгое время живет и учится в Нью-Йорке, США, где активно продолжает строить карьеру в модельном бизнесе. Своей красотой она покорила миллионера из списка Forbes, вице-президента IT-компании Readdle Дениса Жаданова.
Девушка часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. В этот раз Евдокименко показала эффектные кадры из новой фотосессии, которую она устроила прямо на прогулке по модному району Нью-Йорка Сохо, позируя на фоне брендовых магазинов.
Для выхода модель выбрала белое плюшевое пальто, джинсовую рубашку и грубые сапоги. Образ она дополнила маленькой голубой сумочкой и стильными очками.
"Погода для объятий 🧸🤍", - мило подписала кадры Соня.
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
2-летний украинец умер в центре приема украинских беженцев: детали трагедии в Италии
Звезда "Евровидения" Руслана наделала шума за границей, появились кадры: "Тоже наше оружие!"
"Воняет мочой и на улице -25": российские "мобики" жалуются на скотские условия на военном полигоне
"Вечная память": ушел из жизни легендарный украинский музыкант, коллеги сообщили о трагедии
Многочисленные поклонники в комментариях засыпали девушку комплиментами и сердечками. Оценило лайками публикацию Евдокименко все звездное семейство — и отец с мамой, и брат Анатолий, который после незаконной попытки пересечения границы все таки вырвался в Европу и кичился этим в соцсетях.
Напомним, внучка Софии Ротару засияла в блестящем костюме на фоне Лос-Анджелеса.
Как сообщала Politeka, Соня Евдокименко показала, как наслаждается жизнью с женихом-миллионером.
Также Politeka писала, что внучка Ротару похвасталась роскошным отдыхом в Малибу, поразив видом в мини-купальнике.