21-летняя внучка легенды украинской эстрады Софии Ротару уже долгое время живет и учится в Нью-Йорке, США, где активно продолжает строить карьеру в модельном бизнесе. Своей красотой она покорила миллионера из списка Forbes, вице-президента IT-компании Readdle Дениса Жаданова.

Девушка часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. В этот раз Евдокименко показала эффектные кадры из новой фотосессии, которую она устроила прямо на прогулке по модному району Нью-Йорка Сохо, позируя на фоне брендовых магазинов.

Для выхода модель выбрала белое плюшевое пальто, джинсовую рубашку и грубые сапоги. Образ она дополнила маленькой голубой сумочкой и стильными очками.

"Погода для объятий 🧸🤍", - мило подписала кадры Соня.

Многочисленные поклонники в комментариях засыпали девушку комплиментами и сердечками. Оценило лайками публикацию Евдокименко все звездное семейство — и отец с мамой, и брат Анатолий, который после незаконной попытки пересечения границы все таки вырвался в Европу и кичился этим в соцсетях.

Напомним, внучка Софии Ротару засияла в блестящем костюме на фоне Лос-Анджелеса.

Как сообщала Politeka, Соня Евдокименко показала, как наслаждается жизнью с женихом-миллионером.

Также Politeka писала, что внучка Ротару похвасталась роскошным отдыхом в Малибу, поразив видом в мини-купальнике.