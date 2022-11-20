Відома українська телеведуча Марічка Падалко на своїй сторінці в Інстаграм розповіла, що до Херсона прибув перший поїзд після звільнення від російської окупації (фото 1). Попереду їде порожній вагон на випадок попадання у міну.
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Також стало відомо, що в Одесі кілька нечисленних груп спробували перекрити дорогу, бо «над людьми знущаються» та «не дають світла». Ще одна теза в Одесі просувають проросійські сили, що світло йде на Київ та Львів. СБУ затримала одного із ініціаторів протестів (відео 7).
У звільненій частині Херсонської області виявили місце, де окупанти влаштували окрему камеру для підлітків (відео 8).
Як набувають форми мобілізовані росіяни – відео знайшли в телефоні «демілітаризованого» воїна Росії (відео 9 – зі звуком).
Нагадаємо, зірка "1+1" Падалко прокоментувала поведінку переляканих окупантів у Херсоні.
Як повідомляла Politeka, Марічка Падалко розкрила несподіваний факт про свою родину.
Також Politeka писала, що ведуча "1+1" Падалко розповіла про масштабну катастрофу у росіян у Чорному морі.