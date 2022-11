Відома українська телеведуча Марічка Падалко на своїй сторінці в Інстаграм розповіла, що до Херсона прибув перший поїзд після звільнення від російської окупації (фото 1). Попереду їде порожній вагон на випадок попадання у міну.

«Вночі росіяни завдали удару по промисловому об'єкту в Запоріжжі.

Ріші Сунак вперше прибув до Києва як прем'єр Великобританії (відео 4), а по завершенні візиту написав у своєму твіттері "Ми з вами до кінця" (We are with you all the way)

А от у окупантів все без змін – українські бійці виявляють на покинутих позиціях російської армії арсенали вкрадених пральних машин (відео 5)

Литовці вже зібрали гроші на другий морський дрон для України за 250 тисяч доларів (відео 6)» - розповідає телеведуча.

Також стало відомо, що в Одесі кілька нечисленних груп спробували перекрити дорогу, бо «над людьми знущаються» та «не дають світла». Ще одна теза в Одесі просувають проросійські сили, що світло йде на Київ та Львів. СБУ затримала одного із ініціаторів протестів (відео 7).

У звільненій частині Херсонської області виявили місце, де окупанти влаштували окрему камеру для підлітків (відео 8).

Як набувають форми мобілізовані росіяни – відео знайшли в телефоні «демілітаризованого» воїна Росії (відео 9 – зі звуком).

