Известная украинская телеведущая Маричка Падалко на своей странице в Инстаграм рассказала, что в Херсон прибыл первый поезд после освобождения от российской оккупации (фото 1). Впереди едет пустой вагон на случай попадания в мину.

«Ночью россияне нанесли удар по промышленному объекту в Запорожье.

Риши Сунак впервые прибыл в Киев как премьер Великобритании (видео 4), а по завершении визита написал в своем твиттере «Мы с вами до конца» (We are with you all the way)

А вот у оккупантов все без изменений – украинские бойцы обнаруживают на брошенных позициях российской армии арсеналы украденных стиральных машин (видео 5)

Литовцы уже собрали деньги на второй морской дрон для Украины за 250 тысяч долларов (видео 6)» - рассказывает телеведущая.

Также стало известно, в Одессе несколько немногочисленных групп попытались перекрыть дорогу, потому что «над людьми издеваются» и «не дают свет». Еще один тезис в Одессе продвигают пророссийские силы, что свет идет на Киев и Львов. СБУ задержала одного из инициаторов протестов (видео 7).

В освобожденной части Херсонской области нашли место, где оккупанты устроили отдельную камеру для подростков (видео 8).

Как получают форму мобилизованные россияне – видео нашли в телефоне «демилитаризованного» воина рф (видео 9 – со звуком).

