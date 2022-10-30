На своей странице в Instagram Падалко сделала подборку самых громких новостей на 248 день полномасштабной войны рф против Украины.

"💥🛳️ Очень знаковый день этой войны. Черноморский флот россии в Севастополе был беспрецедентно атакован или подводными, или надводными беспилотниками (фото 1). Видео (2) всей утренней операции в Севастополе было, очевидно, снято на камеру, установленную на самом беспилотнике, который на суше выглядит так (фото 3)", — пишет ведущая.

Маричка также отметила, что последствия этой атаки могут превзойти легендарное потопление "Москвы".

"Россияне никакие потери техники не признают, а власти Севастополя закрыли доступ к городским камерам. Информация о масштабах этой катастрофы есть только из неофициальных источников самих россиян (фото 4-5) Украина официально этот инцидент не комментировала. Только на странице СБУ появилось утром ироническое сообщение "It's BAVOVNA o`clock". В ответ на атаку на свой флот в Севастополе, россия приостановила действие "зернового" соглашения", - добавила Падалко.

На фронте идут тяжкие бои за Бахмут. Россияне не жалеют там своих людей, поэтому позиции ВСУ усеяны трупами врагов (видео 6). Ситуацию в городе описал наш боец ​​Егор Фирсов. Вы его можете помнить по прошлому созыву парламента (видео 7)

Также Маричка Падалко рассказала об очередном обмене пленными. «Наши дома» - 52 пленных – офицеров, солдат, медиков вернулись домой в результате очередного обмена.

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